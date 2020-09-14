عرض ألماني يُهدد تعاقد الأهلي مع الصفقة المنتظرة









كشف أحمد الحامي، نجم الكرة التونسية ووكيل المهاجم المغربي أيوب الكعبي، عن العروض التي يتلقاها أيوب الكعبي في الوقت الجاري.





وقال الحامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أيوب الكعبي يمتلك عرضين رسميين في الوقت الجاري من ألمانيا وتركيا".





وتابع: "اللاعب لم يحسم موقفه من العرضين وجاري دراسة جميع العروض في الوقت الجاري".





وأتم: "أيوب الكعبي لم يتلقى أية عروض رسمية من أية أندية مصرية في الوقت الجاري".



