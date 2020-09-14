تعرف على موعد مباراة برشلونة المقبلة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements



يواجه فريق برشلونة نظيره جيرونا يوم الأربعاء المقبل 17 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب يوهان كرويف، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد. 

وحقق البارسا الفوز في المباراة الماضية على خيمناستيكا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة الأولى للمدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة. 

وسوف تقام المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

يذكر أن ليونيل ميسي عاد للتدريبات في الفترة الأخيرة بعد استقراره على البقاء مع الفريق الكتالوني بالموسم الجديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خيمناستيكا برشلونة وكومان برشلونة النيل المقابل

أخبار تهمك

تعرف على حقيقة زيادة الضرائب في مصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يحدد إستراتيجية ضم صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 5 ساعات

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة الأهلي المنتظرة تستشير أزارو قبل المجئ

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 9 ساعات

رضا عبد العال: أتمنى مشاركة هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب خسارته لمصر ودعمه للإخوان.. زعيم المعارضة التركية يفتح النار على أردوغان

منذ أقل من ساعة

صديق صالح جمعة يفجر مفاجأة بشأن فسخ التعاقد مع الأهلي والانتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

برشلونة يخوض أول لقاء ودي مع كومان

برشلونة يعلن عن أولى مبارياته الودية

الكشف عن أولى مباريات برشلونة تحت قيادة كومان

موعد مباراة برشلونة الودية الأولى

موعد مباراة برشلونة الأولى تحت قيادة رونالد كومان

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

06:06 م

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

08:18 م

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟