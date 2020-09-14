تعرف على موعد مباراة برشلونة المقبلة













يواجه فريق برشلونة نظيره جيرونا يوم الأربعاء المقبل 17 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب يوهان كرويف، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.





وحقق البارسا الفوز في المباراة الماضية على خيمناستيكا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة الأولى للمدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة.





وسوف تقام المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



