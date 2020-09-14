تقارير استخباراتية: إيران تخطط لاغتيال سفيرة أمريكية ردا على مقتل سليماني

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:21 ص
بوابة الفجر
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أفادت تقارير استخباراتية، بأن إيران تدرس مخططا لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا، بحسب موقع "العربية".

وأكدت التقارير، تورط سفارة إيران في جنوب إفريقيا في مؤامرة لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة.

وأوضحت تلك التقارير، أن مخطط نظام طهران لاغتيال سفيرة أمريكا بجنوب إفريقيا ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في مطلع العام الجاري بضربة أمريكية في حرم مطار بغداد.

وكشف مسؤولون أميركيون، عن أن إيران تدير شبكات سرية واسعة النطاق في جنوب إفريقيا.

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سليماني ايران امريكا

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