بعد حديثها عن المحجبات وإحالتها للتحقيق.. رضوى الشربيني مطلوبة على جوجل





تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد تصريحاتها المثيرة عن المحجبات، الأمر الذي تسبب في إحالتها للتحقيق.وكانت تصريحات رضوي الشربيني، عن غير المحجبات أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا، حيث أنها وصفت الفتيات غير المحجبات بأنهن الشيطان، مما جعل رواد موقع التواصل الاجتماعي يهاجمون رضوى الشربيني.وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني، في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات.