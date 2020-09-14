عمل غنائي يجمع بين مؤدي المهرجانات أبو ليلة والمطرب حمادة الليثي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:42 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن مطرب المهرجانات أبو ليلة، عن عمل غنائي جديد يجمعه بالمطرب حمادة الليثي. 

ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، معلقًا عليها: "انتظروا تراك "(مستر كوغ فو) ، أبو ليلة وحمادة الليثي ، هتسمعوا حاجة غريبة".

ولاقت الصورة تفاعلًا الكثير من محبيه وعلق أحد المتابعين وكتب أحدهم: "منتظرينكم".

يشار أن حمادة الليثي قام بغناء أحد أغاني مسلسل " زلزال" ، للنجم محمد رمضان ، والذي عرض بموسم رمضان 2019 ، بعنوان "الي هيملي عينيا هشوفوا " وهي من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمى، وتوزيع الموسيقي زيزو فاروق، والمسلسل من بطولة من بطولة حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادي مهني، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، سلوى عثمان.

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