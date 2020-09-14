عاجل.. اعلان جدول بقية أسابيع الدوري وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:39 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز  فيما عدا الجولة الأخيرة ، ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة إضافة إلى  المباراتين المتبقيتين من دور ال16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور ال8 للبطولة.
وصرح المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن هناك عدة أسباب لعدم اعلان مواعيد الجولة الأخيرة، في مقدمتها الرغبة في إقامة المباريات المؤثرة  نتائجها في هبوط بعض الفرق في توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات مما يسهل اقامتها في توقيت واحد.
أضاف مدير إدارة المسابقات بالاتحاد أنه في كل الأحوال ستقام الجولة الأخيرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.
عاجل.. اعلان جدول بقية أسابيع الدوري وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر
عاجل.. اعلان جدول بقية أسابيع الدوري وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر
عاجل.. اعلان جدول بقية أسابيع الدوري وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر
عاجل.. اعلان جدول بقية أسابيع الدوري وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر
عاجل.. اعلان جدول بقية أسابيع الدوري وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر
عاجل.. اعلان جدول بقية أسابيع الدوري وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر
عاجل.. اعلان جدول بقية أسابيع الدوري وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر
عاجل.. اعلان جدول بقية أسابيع الدوري وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر
عاجل.. اعلان جدول بقية أسابيع الدوري وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر
عاجل.. اعلان جدول بقية أسابيع الدوري وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر
عاجل.. اعلان جدول بقية أسابيع الدوري وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر
عاجل.. اعلان جدول بقية أسابيع الدوري وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر

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