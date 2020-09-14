كلاسيكو فرنسا.. حينما تتحول كرة القدم لحلبة مصارعة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شهدت مباراة كلاسيكو فرنسا التي جمعت بين باريس سان جيرمان ومارسيليا مشاهد مؤسفة وذلك في الدقائق الأخيرة من المباراة التي تغلب فيها رفقاء ديميتري باييت بهدف واحد مقابل لا شيء على ملعب إستاد حديقة الأمراء.


وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه خمسة لاعبين دفعة واحدة وذلك على وقع المشاجرة التي قامت بينهما حيث خرج من باريس سان جيرمان نيمار ولايفن كورزاوا ولياندرو باريديس.


فيما تلقى ثنائي مارسيليا جوردان أمافي وداريو بينيديتو البطاقة الحمراء أيضاً ، حيث كانت المشاجرة قد بدأت بعد تدخل قوي من بينيديتو على باريديس ليتدخل الأرجنتيني ويقوم بضرب مهاجم مارسيليا.


وإشتبك بعدها الكثير من اللاعبين في مشاجرة كبيرة حولت الملعب إلى أشبه بحلبة مصارعة حرة وبخلاف البطاقات الحمراء فإن المباراة قد شهدت أكبر عدد للإنذارات في تاريخ لقاءات الدوري الفرنسي بالقرن الحادي والعشرين وصل عددها للرقم 17.


يُذكر أن باريس سان جيرمان قد تلقى الخسارة الثانية له توالياً في الدوري الفرنسي بعد هزيمته في الجولة الافتتاحية على يد لانس بهدف واحد مقابل لا شيء.




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مارسيليا باريس سان جيرمان المقابل الدوري الفرنسي

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