"كاميرات مراقبة داخل الشقة".. مفاجآت حول مقتل سيدة خليجية داخل شقتها بفيصل

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، عن مفاجآت حول مقتل سيدة خليجية داخل شقتها، بمنطقة فيصل، إذ تبين أنه حال فحص مسرح الجريمة، تبين أن المجني عليها، كانت مركبة كاميرات مراقبة داخل شقتها.

وأضاف المصدر إلى الفجر إلى أن كاميرات المراقبة المركبة داخل شقة المجني عليها رصدت الجريمة، وسرقة المجني عليها، مشيرا أن كاميرا المراقبة المركبة بالغرفة محل ارتكاب الجريمة كانت معطلة ولم ترصد لحظة ارتكابها، لكن باقي الكاميرات رصدت المتهم.

وكشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات الجريمة، إذ تبين أنه عُثر على المجني عليها، مقيدة ومصابة بآثار خنق حول رقبتها، وكدمات بجسدها.

وبينت التحريات أن السرقة الدافع وراء قتلها، وتورط حارس العقار سكنها في الجريمة، وهروبه وزوجته وأولاده في وقت مزامن لوقت ارتكاب الجريمة.

وأوضحت التحريات أن زوجة حارس العقار كانت تعمل كـ"خادمة" لدي المجني عليها.

وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة سيدة تحمل جنسية دولة عربية، مقتولة داخل شقتها، بمنطقة فيصل، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة تحمل جنسية دولة عربية داخل شقتها، بنطاق القسم.

إنتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ برئاسة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية والرائد محمد حبيب معاون مباحث القسم، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتفريغ كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل الواقعة.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها لسماع أقواله حول الواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.


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مقتل خليجية فيصل حوادث الجيزة

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