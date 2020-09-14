محامي صالح جمعة: موكلي لم يوقع للزمالك.. وعقده مع الأهلي متبقي به عامان ونصف

قال المحامي أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب صالح جمعة، إن حادث التصادم الخاص لموكله أمر طبيعي ومن الممكن أن يتعرض له أي شخص، فاللاعب صدم سيارة مما جعلها تصطدم بأخرى، ولا يوجد إصابات في الواقعة وتم التصالح بينه وبين الطرف الآخر وانتهى الأمر بالتصالح في النيابة العامة.





وتعليقًا على توقيغ موكله للقلعة البيضاء، قال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية الأولي المصري، إن عقد صالح جمعة مع الأهلي متبقي به عامان ونصف فكيف يوقع لنادي الزمالك، ولا يوجد مشكلة بينه وبين النادي الأهلي كما أن اللاعب نفى انتقاله لنادي الزمالك.





وكان تحدث صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب أزمته الأخيرة عقب تسببه في صدام سيارتين.





وقال صالح في مداخلة عبر قناة أون تايم سبورت:"أشكر محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد مرجان مدير النادي لوقوفهم معي في الأزمة الأخيرة."



