"ربطها وخنقها".. تفاصيل جديدة حول مقتل سيدة خليجية داخل شقتها بفيصل

كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة، عن ملابسات مقتل سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية داخل شقتها بمنطقة فيصل، غرب المحافظة، إذ تبين أنه عُثر على المجني عليها، مقيدة ومصابة بآثار خنق حول رقبتها، وكدمات بجسدها.





وبينت التحريات، أن السرقة الدافع وراء قتلها، وتورط حارس العقار سكنها في الجريمة، وهروبه وزوجته وأولاده في وقت مزامن لوقت ارتكاب الجريمة.





وأوضحت التحريات، أن زوجة حارس العقار كانت تعمل كـ"خادمة" لدى المجني عليها.





وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة سيدة تحمل جنسية دولة عربية، مقتولة داخل شقتها، بمنطقة فيصل، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة تحمل جنسية دولة عربية داخل شقتها، بنطاق القسم.





وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ برئاسة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية والرائد محمد حبيب معاون مباحث القسم، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتفريغ كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل الواقعة.



