مبابي يقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان





ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حسم مستقبله مع ناديه الفرنسي وأبلغ إدارة النادي بقراره النهائي.





وأفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن كيليان مبابي أبلغ إدارة النادي الفرنسي برغبته في الرحيل في الصيف المقبل.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن النادي الفرنسي قد يضطر لبيع نجمه الفرنسي البالغ من العمر 21 عامًا في نهاية الموسم الحالي لأن عقده ينتهي في صيف 2022.



