عضو مجلس شيوخ: التحالف بين الأحزاب المختلفة مشهد سيسجله التاريخ

قال النائب محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، إن التحالف بين الأحزاب المختلفة هو مشهد سيسجله التاريخ، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين الأحزاب المختلفة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.





وأضاف "القط"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن ما حدث من تحالف بين الأحزاب مشهد تاريخي بين مجموعة من الأحزاب المختلفة في الإيديولوجيات والأفكار، والتحالف في انتخابات الشيوخ الماضية كانت الدافع للتحالف الحالي في انتخابات البرلمان المقبل.





وأشار، إلى أن هذا التحالف هو الأكبر في الحياة السياسية منذ 40 عامًا، مؤكدًا أن الحياة السياسية في مصر تتقدم بشكل مستمر وكيفية التخلي عن المصالح الحزبية والجلوس مع بعضهم البعض واختيار قائمة وطنية لديها إدراك تام بالتحديات التي تواجه مصر وهي رسالة للعالم بوعي الشعب المصري لبناء ديمقراطي.





فتح باب الترشيح





جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد فتحت باب الترشيح لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بداية من السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع في الخارج أيام الأحد والاثنين ٩ و١٠ أغسطس ٢٠٢٠، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تقرر إقامة الانتخابات في الداخل أيام الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس ٢٠٢٠على أن تعلن النتيجة يوم ١٩ أغسطس ٢٠٢٠.





وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام الأحد والاثنين ٦ و٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠.





ويتكون مجلس الشيوخ من (300) عضو، ينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.



