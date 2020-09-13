عمرو أديب: "تركي آل الشيخ هيفضل وراء مؤمن زكريا لحد ما يبقا زي الفل"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تضامن محمد صلاح مع اللاعب مؤمن زكريا، وتقليده في حركته الشهيرة، قائلا: " محمد صلاح رجل محترم، ولاعب إنسان.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "محمد صلاح دهب.. وملتزم"، متوقعا أن ما فعله محمد صلاح أثر بشكل إيجابي على مؤمن زكريا، مضيفا: "الرياضة حاجة إنسانية".

ولفت إلى أن مؤمن زكريا توجه بالتحية إلى المستشار تركي آل الشيخ لتقدمه دعم مادي لعلاجه، معلقا: "الشيخ تركي آل شيخ هيفضل وراء مؤمن زكريا لحد ما يبقا زي الفل".

إقرأ أيضا..
أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن مواعيد مباريات الدور الأول للمجموعات الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي ستستضيفها مصر في نسختها الـ27، خلال الفترة من 13 يناير المقبل وإلى يوم 31 من ذات الشهر.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات ببطولة مونديال كرة اليد بدأ من يوم 14 يناير 2021 وحتى يوم 19 يناير 2021.


وسيفتتح المنتخب المصري مبارياته ببطولة العالم لكرة اليد بمواجهة المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية يوم 13 يناير 2021، على صالة استاد القاهرة.

ثم سيكون الفراعنة على موعد مع فريق التشيك يوم 16 يناير، على أن يختتم مبارياته في مرحلة المجموعات، يوم 18 يناير أمام منتخب السويد.

وستقام مرحلة المجموعات على 4 صالات، حيث ستقام مباريات المجموعة السابعة "مجموعة مصر"، ومباريات المجموعة الرابعة، على صالة استاد القاهرة الرياضي.

فيما تستضيف الصالة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، مباريات المجموعتي الأولى والخامسة، على أن تقام مباريات المجموعة الثانية والسادسة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والمجموعتي الثالثة والثامنة على صالة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.

وستنطلق منافسات الدور الرئيسي ببطولة كأس العالم لكرة اليد، يوم 20 يناير على ان تختتم منافسات هذه المرحلة يوم 25 يناير، وستقام على 3 صالات وهم العاصمة الادارية الجديدة، استاد القاهرة الرياضي، ومدينة 6 أكتوبر.

فيما ستقام مباريات كأس الرئيس والتي ستكون بين أصحاب المركز الرابع في المجموعات الثمانية، بدأ من يوم 21 يناير، وتختتم يوم 27 يناير بمواجهة تحديد بطل كأس الرئيس، ومن المقرر أن تحتضن منافسات هذه المرحلة صالتي العاصمة الادارية الجديدة والصالة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

وستلعب مباريات دور الثمانية بالبطولة يوم 27 يناير 2021 على صالات استاد القاهرة والعاصمة الادارية و6 أكتوبر الجديدة، على أن تنطلق منافسات نصف النهائي يوم 29 يناير 2021.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة مونديال كرة اليد، يوم 31 يناير المقبل على صالة استاد القاهرة الرياضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مؤمن زكريا عمرو أديب تركي آل الشيخ الاسكندري الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. نادي عربي يغري نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ ساعة الا ربع

تعليق ناري من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي

منذ 43 دقيقة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع أيوب الكعبي

منذ 41 دقيقة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة

منذ حوالي 4 ساعات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية إلى صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يحدد إستراتيجية ضم صلاح

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

الساحر الهولندي يقترب من ارتداء قميص برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة زيادة الضرائب في مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ستاد القاهرة يستضيف افتتاح ونهائي مونديال اليد 2021

تميمة وكأس العالم لليد يُزينان حفل قرعة المونديال

عاجل - مجموعة متوازنة لمنتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد 2021

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

وائل الإبراشي تعليقاً على قرعة "كأس العالم لكرة اليد":" مصر نجحت في توصيل رسالة عظيمة اليوم

تعرف على مواعيد منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد 2021

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

تعليق ناري من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي

11:55 م

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

06:06 م

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

08:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟