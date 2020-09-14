مستشار رئيس الوزراء للإصلاح: "اللي هيحاول يرتشي دلوقتي هيتحاكم بتهمة الغباء" (فيديو)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:03 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن أسباب فساد بعض الموظفين تعقيدات الخدمات المقدمة للمواطن، فضلًا عن إهمال دخل موظف الحكومة، مشيرا إلى أن الفساد موجود في كل مكان في العالم.

وأوضح "محمود"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مساء الأحد، أن رواتب موظفي البريد في 2011 كان بعضهم 600 جنيه ولكن هذا تغير الآن وأصبح الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه، لافتا إلى أن موظف الحكومة ترك لفترات طويلة دون تدريب ورفع كفاءة أو دخل إنساني، معلقا ساخرا: "دلوقتي اللي يحاول يرتشي يحاكم بالغباء قبل تهمته.. لأن الدولة مش هتسكت ووزراء ومحافظين ورؤساء أحياء وغيرهم اتمسكوا".

ونوه إلى أن أكثر من 60 ألف موظف سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه خلال الـ 3 سنوات سيكون هناك ربط بين العاصمة الإدارية والقاهرة وبالتالي سيكون هناك سهولة في الانتقال من القاهرة للعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن الانتقال سيتم من النصف الأول من العام المقبل، لافتا إلى أن كل الوزارات سيتم نقلهم بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن هناك أرشفة إلكترونية تتم فى الوزارات قبل نقهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، متابعا: على كل المواطنين التسجيل في منصة مصر الرقمية.

واستطرد قائلًا أن مصر تسير في إصلاح اقتصادي واجتماعي، لافتا إلى أنه تم تدريب كافة الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية.

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مكافحة الفساد مستشار رئيس الوزراء الفجر

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