محافظ دمياط: 35 ألفا و500 طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن حجم طلبات التصالح في مخالفات البناء التي وصلت لها المحافظة والتي بلغت 35 ألفًا و500 طلب تصالح، مشيرة إلى أن من سددوا جدية التصالح في هذه الطلبات بلغ نسبة 89%.





وأضافت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن سعر المتر في مخالفات البناء بالريف، شجع الكثير من المواطنين على التقدم بطلبات تصالح.





وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.





وإليكم أبرز تصريحات رئيس الوزراء في ما يلي:

- الرئيس وجه بتحديد 50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي