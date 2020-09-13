الأوقاف: زيارة الأزهري والجفري لضريح "العسقلاني" سقطة أحرجتنا (فيديو)

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:42 م
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داليا الحسين
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وصف جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، زيارة الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، والشيخ الحبيب على الجفري، " لضريح الإمام بن حجر العسقلاني بأنه سقطة أحرجت الوزارة.

وأضاف "طايع" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أن فتح ضريح العسقلاني مخالفة صريحة من علماء الدين، مؤكدا أنه تم إغلاق الضريح.

وأشار إلى أن هذه المخالفة كادت أن تنهي خدمة عامل الضريح، مضيفا: "خلال تحقيقي معه قال كلمة استفزتني هل معقول أغلقه في وجه علماء الدين وهذه الكلمات أخجلتني، وكان من المفترض لرجال الدولة الحفاظ على قرارات الدولة الخاصة بغلق الأضرحة":

وعاتبت وزارة الأوقاف المصرية عددا من العلماء وبعض المسئولين الحكوميين، لقيامهم بفتح ضريح الإمام بن حجر العسقلاني بالقاهرة بعد إعادة ترميمه وتطويره، مخالفة لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة المتعلقة بإغلاق الأضرحة ودور المناسبات لمنع التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما قررت الوزارة إحالة المسئولين على الضريح للتحقيق.

وشارك فى هذه الواقعة الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، والشيخ الحبيب علي الجفري، والمهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري والدكتور حاتم خاطر مؤسس ونائب مؤسسة تروس مصر للتنمية، إلى جانب عدد من علماء الدين من ليبيا والعراق والجزائر والسودان وآخرون من محبين شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لاحتفاء هذه الشخصيات بفتح ضريح ابن حجر العسقلاني، وتعليقا على الواقعة، أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف، أنه جرى إغلاق ضريح ابن حجر العسقلاني، غلقًا تامًا تنفيذًا لقرارات إغلاق الأضرحة في ضوء إجراءات الدولة المصرية الاحترازية والوقائية الواجبة واللازمة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.

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