وزيرة البيئة تكشف حقيقة تعرضها لحادث أثناء زيارتها لكفر الشيخ (فيديو)

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كشفت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حقيقة تعرضها لحادث سير أثناء زيارتها لمحافظة كفر الشيخ في زيادة تفقدية لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية ومتابعة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم حصاد الأرز.



وقالت "ياسمين" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الأحد: السبب في توقفي كان لمتابعة منظومة الاستفادة من هذه المخالفات في أربع محافظات هي كفر الشيخ والغربية والشرقية والقليوبية خلال الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر المقبل.



وتابعت " سيتم التعامل بمنتهى الحزم مع أي حرائق للمخالفات، وأوجدنا طريقة بديلة للفلاح ليقوم بجمع هذا القش وإعادة بيعه كمدخل له وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية".

