قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حدود محمية سانت كاترين

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:16 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مارينا بشارة
Advertisements
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار يتعديل حدود محمية منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء وتضمن القرار أن تحتفظ القوات المسلحة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المحمية الطبيعية.

وتتميز محمية سانت كاترين، باحتوائها على أعلى قمم جبلية فى مصر، وكان بزوغ هذه القمم هو أحد نتائج تلك الحركة التكتونية العظيمة المسماة بالخسف الأفريقى الأعظم الذى حدث منذ حوالى 24 مليون سنة مضت، مما أدى إلى نشأة البحر الأحمر وخليج العقبة الذى أصبح قبلة السائحين من جميع أنحاء العالم، وتحتوى محمية سانت كاترين على ثروة طبيعية وتراث ثقافى كبير.

وفي سياق منفصل، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. اليوم الأحد لمتابعة جهود فض التشابكات بين وزارتي " الأوقاف" و" الزراعة" على عدد من الأراضي في المحافظات، وكذلك إجراءات تحديد قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاتفاق على قيمة موحدة لإيجار الأراضي الزراعية، التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات، مثل: الأوقاف، والزراعة، والري، فليس من المعقول أن تكون هناك أراضٍ في نفس المنطقة تتبع جهتين مختلفتين ويكون الإيجار مختلفًا، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك مراعاة للأبعاد الاجتماعية عند تحديد هذه القيم.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض التشابكات بين وزارتي الأوقاف والزراعة على عدد من الأراضي في عدة محافظات، بما يُسهم في تحقيق المصلحة العامة، ويُغلق هذا الملف تمامًا.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة وزارة الزراعة، وبتمثيل من الأوقاف، وهيئة المساحة التابعة لوزارة الري؛ وذلك من أجل وضع القيم الإيجارية الموحدة لكل الأراضي، التي تتبع هذه الجهات في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه القيم في أقرب وقت ممكن.

أما بخصوص فض التشابكات، فأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم بالفعل حسم الأمور بين وزارتي الأوقاف والزراعة، بشأن 53 ألف فدان أراض بالمحافظات، ويتم استكمال الاتفاق بشأن 8 آلاف فدان متبقية، ليتم غلق هذا الملف تماما عقب ذلك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمية سانت كاترين رئيس الوزراء جنوب سيناء

أخبار تهمك

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحقق مع رضوى الشربيني

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على غيابات الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

فايلر يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

منذ ساعة و نصف

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك سلب 3 نقاط أمام الأهلي ليرد أبنائه من خارج أسوار القلعة.. فهل يفعلها مختار الليلة؟

منذ 42 دقيقة

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يعرض نجمه للبيع.. ومانشستر يونايتد يترقب الصفقة

منذ ساعة و نصف

الزمالك يعود لفتح ملف نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

تعرف على حكام مباراتي الأهلي والزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

بقرار من رونالدو.. نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل إلي يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتن لإدارة وتشغيل المستشفيات.. وفض التشابكات

مدبولي يعلن إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبا

تصريح مبشر من رئيس الوزراء بشأن البضائع المستوردة بالجمارك

الوزراء يوافق على تخصيص أراضي منفعة عامة بمحافظة الجيزة

تامر أمين مناشدًا الحكومة لحل هذه المشكلة: "مش مسامح في حقي" (فيديو)

قرارات مهم.. مدبولي يتابع فض التشابكات المالية بين 4 وزارات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:06 م

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

04:34 م

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

03:39 م

فايلر يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

05:01 م

بقرار من رونالدو.. نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل إلي يوفنتوس

05:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟