مصدر أمني ينفي قطع طريق الأوتوستراد من قبل أهالي الدويقة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:48 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو تضمن تجمع عدد من الأهالى بمنطقة الدويقة بمحافظة القاهرة وقطع طريق الأوتوستراد، لافتًا إلى أن حقيقة الأمر ترجع إلى تردد عدد من المواطنين على أماكن مخصصة بمعرفة الحى لتسجيل بياناتهم وذلك فى إطار خطة تطوير المنطقة، مؤكدًا أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا.

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وفي سياق أخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين ضد أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت أكثر من 5 مليون جنيه "عملات محلية وأجنبية، بزعم توظيفها وإستثمارها وتحقيق أرباح مالية لهم من خلال شركة تعمل فى مجال التسويق الشبكى عبر الإنترنت بالمخالفة للقانون. 

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب أن وراء تلك الوقائع حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بالقاهرة، والذى قام بتقديم الدعوة العامة للجمهور لإستثمار أموالهم فى مجال التسويق الشبكى من خلال الشركة المشار إليها والكائن مقرها خارج البلاد وعقده عدة لقاءات بأماكن عامة (فنادق – مقاهى) لترويج نشاطه المُؤثم وحث جمهور المواطنين على دفع مبالغ مالية له لإستثمارها بزعم تحقيق أرباح لهم.

وقد لاقت تلك الدعوة قبول لدى أعداد كبيرة من المواطنين، حيثُ قاموا بدفع مبالغ مالية للمشكو فى حقه نظير تحقيق أرباح من خلال تلك الشركة وإستولى المتهم على هذه الأموال بالمخالفة للقانون وقام بترك محل إقامته هربًا من ملاحقة ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (جهاز " لاب توب" - هاتف محمول ) وبفحصهما تبين إحتوائهما على مقاطع مصورة للمتهم أثناء ترويجه لنشاطه المُؤثم وعقد مُؤتمرات عدة بفنادق مُختلفة، وبمواجهة المتهم أقر بصحة الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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