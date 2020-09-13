أورنچ مصر تعلن عن نتائج المسابقة المحلية للمشروعات الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قامت اورنچ  مصر بالاعلان عن نتائج المسابقة المحلية للمشروعات الناشئة  Orange Social Venture مصر، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس المتطورة والتي تم خلالها اختيار 3 فرق فائزة مصرية من رواد الأعمال المبتكرين تمهيداً لدعمهم في المنافسة الدولية للجائزة الأشهر في دعم وتشجيع المشاريع التكنولوجية الناشئة  Orange Social Venture في إفريقيا والشرق الأوسط. 

وقامت لجنة الحكام التي تضم نخبة من الخبراء المحليين ورجال الأعمال بالاعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة حيث جاء في المركز الاول فريق Vexls  بمشروع منصة تسهل تصميم الجرافيك لغير المحترفين وفي المركز الثاني فرق Ideasgym ومشروع محتوى تعليمي مبتكر عبر الإنترنت والمركز الثالث كان من نصيب فريق My Angel بمشروع موبايل ويدجت يساعد ضعاف السمع والبصر على التواصل هاتفيا وبالفيديو.
وبتلك النتيجة تأهلت الثلاث فرق  إلى المنافسة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، لحصد جوائز مجموعها 50 ألف يورو بالاضافة الي الجوائز المادية التي قدمتها اورنچ مصر خلال المسابقة. وبالاضافة الي المسابقة الاساسية فاز مشروع Nabta Health بجائزة أفضل مشروع لتمكين المرأة علي هامش المسابقة .
وتركز جائزة Orange Social Venture بالأساس على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وفي نفس الوقت تقديم الدعم الكبير والتشجيع للمطورين الذين يطوعون التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع بفئاته المختلفة ويسعون إلى تبسيط استخدام التكنولوجيا المتطورة لتكون أكثر انتشارا بين أغلبية المهتمين بتنمية مهاراتهم.
وقد تم تقييم المشروعات وفقًا لمعايير محسوبة يقوم على رصدها مجموعة من الحكام والخبراء المحترفين، وهم الأستاذ الدكتور مدحت المسيري أستاذ الفيزياء بكلية الهندسة البيوكيميائية في جامعة القاهرة، والسيدة صابرين عاصم المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة UNTAP والسيد ابراهيم فرج مدير الابحاث والتطوير لشركة فاليو مصر، والسيد مايكل منير مدير الخدمات الرقمية والقنوات الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية والتحول بشركة اورنچ ، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة وأستاذ الكيمياء الحيوية الطبية بالمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة.
وتنقسم مسابقة Orange Social Venture التي أصبحت علامة مهمة في دعم رواد الأعمال، إلى مرحلتين للتصفيات، الأولى محلية داخل كل دولة من أصل 17 دولة تتواجد فيها اورنچ بالشرق الأوسط وأفريقيا، ثم يتأهل الفائزون من كل دولة إلى مراحل تصفيات مختلفة وصولا إلى الحفل الختامي العالمي الذي سيعقد في نوفمبر المقبل لتكريم 3 فائزين.
وشملت الدول المتنافسة إلى جانب مصر كل من تونس والسنغال وبتسوانا وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وغينيا بيساو وغينيا كوناكري والأردن وليبيريا ومدغشقر ومالي والمغرب وسيراليون والكونغو الديموقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وبهذه المناسبة، عبرت الاستاذة هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر عن سعادتها بوصول مسابقة Orange Social Venture مصر إلى محطتها الختامية بعد ماراثون ممتع من المنافسة وتبادل الخبرات بين الشركات المختلفة ورواد الأعمال. 

وأوضحت " ختام المسابقة المحلية تعد بداية لمرحلة أكثر إمتاعاً من منافسات Orange Social Venture حيث مشروعات من دول مختلفة تعبر بشكل جيد عن مشاكل مجتمعاتها ورؤية الشباب لحلها بطرق تقنية مبتكرة. نحن سعداء للغاية لأن مثل هذه الفعاليات ليست مجرد مسابقة تنافسية بل هي بمثابة ورشة عمل كبيرة تضم المبدعين ويخرج الجميع منها فائزون بالخبرة الكبيرة التي يكتسبوها من خلال المنافسة مع رواد الاعمال من الدول المختلفة  المشاركة في المسابقة".

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