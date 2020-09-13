تكلفته 1.9 مليار جنيه.. أبرز المعلومات عن محور سمالوط في المنيا

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تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال جولته التفقدية، اليوم الأحد، معدلات تنفيذ محـور سمالوط على النيل، فى محافظة المنيا، الذى بلغت بلغت نسبة تنفيذه 93%.



وفيما يلى من سطور تستعض "الفجر" أبرز المعلومات عن محور سمالوط:



- يقام محور سمالوط على النيل فى محافظة المنيا، ويربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى، عابرا نهرالنيل والطريق الزراعى الغربى وترعة الإبراهيمية وخط السكة الحديد شمال مدينة سمالوط.



- تبلغ تكلفة تنفيذ المحور نحو 1.9 مليار جنيه.



- يبلغ طول المحور 24 كيلومترا، وعرضه 21 مترا.



- يضم المحور حارتين مروريتين، بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.



- يضم المشروع 47 عملا صناعيا، عبارة عن 30 كوبرى، و17 نفقا.



- أهم كبارى المشروع هى: كوبرى التقاطع مع الطريق الصحراوى الشرقى، وكوبرى أعلى نهر النيل، وكوبرى أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعى الغربة، وكوبرى أعلى الطريق الصحراوى الغربى.



- تم إنشاء أنفاق المشروع لتفادى التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.



- بلغت نسبة تنفيذ المشروع 93%.



- المحور سيساهم فى ربط التجمعات التنموية الصناعية شرق النيل بالمناطق الزراعية غرب النيل بالتجمعات السكانية فى المنيا.



- وسيساهم المحور أيضا فى تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية، من أهمها: مناطق الاستصلاح الزراعى غرب المنيا، ومصنع الأسمنت، ومحاجر الرخام، ومحاجر الطوب الحجرى شرق النيل.



- من المقرر تطوير وتوسيع محطة تحصيل الرسوم بمحافظة المنيا التى تقع على الطريق الصحراوى الغربى لتصبح 8 حارات فى كل اتجاه.



وتفقد وزير النقل، اليوم الأحد، قطاعات المشروع المختلفة، وتابع الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الصناعية بالمحور من كبارى وأنفاق، إذ أكد الوزير أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور، وأن جميع الأعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية.



وأشار الوير إلى الأهمية الكبيرة للمحور، حيث سيساهم في ربط التجمعات التنموية الصناعية شرق النيل بالمناطق الزراعية غرب النيل بالتجمعات السكانية فى المنيا، لافتا إلى أن المحور يربط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى، عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى القاهرة – أسوان، شمال مدينة سمالوط، وسيساهم فى تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية، من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعى غرب المنيا، ومصنع الأسمنت، ومحاجر الرخام، ومحاجر الطوب الحجرى شرق النيل، كما وجه الوزير قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى بتطوير وتوسيع محطة تحصيل الرسوم بمحافظة المنيا والتى تقع على الطريق الصحراوى الغربى لتصبح 8 حارات فى كل اتجاه.



جدير بالذكر أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا، لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وليس مجرد كوبرى على النيل، تم التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل تضاف على محاور وكبارى النيل القائمة.



وتربط هذه المحاور شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى لعبور النيل فقط، منها 13 محورا فى الصعيد، بتكلفة إجمالية 19 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 3 محاور منها، عند مدن بنى مزار، وطما، وجرجا، وجارٍ العمل ولأول مرة فى تنفيذ 9محاور على النيل فى الصعيد فى وقت واحد، هى: عدلى منصور، وسمالوط، وقوص، وكلابشة، وديروط، ودراو، وبديل خزان أسوان، والفشن، وأبوتيج، وسيتم افتتاح 5 محاور منها خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط بدء العمل فى إنشاء محور منفلوط فى العام المالى 2021 - 2022.