المعمل الجنائي يعاين حريق شقتين بالشروق

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:25 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الأحد، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقتين سكنتين للوقوف علي أسباب الحريق وإرسال تقرير وافي به لحصر التلفيات والخسائرة الملحقه به.

كما قامت الحماية المدنية بالقاهرة بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين سكنيتين بدائرة قسم شرطة الشروق وعلى الفور أمر اللواء إنتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع بـ ٤ سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأحد، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة مشغولات ذهبية و160 الف جنية من داخل فيلا بالتجمع الأول.

كما كشفت التحقيقات وتحريات المباحث الأول ان وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين سرقوا مشغولات ذهبية و160 الف جنية من داخل فيلا بالتجمع الأول، وطالبت بالتخفظ علي المضبوطات واستدعاء مالك الفيلا للتعرف علي المضبوطات والاستماع إلي اقواله.

وتبين من التحقيقات أن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفادة (ضبط مشغولات ذهبية، ساعة يد، كمية من الملابس الحريمى والأطفال، أدوات ومستحضرات تجميل - مبلغ 160 ألف جنيه بحوزة 3 أشخاص عقب قيام أحدهم بسرقة فيلاوتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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نيابة الشروق شقة حريق المعمل الجنائي

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