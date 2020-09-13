حبس 3 أمناء شرطة وإخلاء سبيل ضابط في مقتل "الاسترالي"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:13 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 3 أمناء شرطة، وإخلاء سبيل ضابط شرطة بكفالة ٥٠٠٠ جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامهم، بقتل الشاب إسلام أسترالي بالمنيب.

وكانت تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من الشرطة ظهيرةَ يوم الرابع من شهر سبتمبر الجاري بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، واتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.

وعلى ذلك انتقلت «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى خمسة شهود عليها، وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة، كما ناظرت «النيابة العامة» جثمان المتوفى بمستشفى «أم المصريين» فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده.
  
وكانت «النيابة العامة» قد انتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، والتي يجري استكمالها، ومن ثَمَّ الإعلان عنها فور انتهائها.

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حبس النيابة المنيب الشاب إسلام أسترالي أمناء شرطة

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