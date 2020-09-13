تعرف على آخر مستجدات رحيل فيدال عن برشلونة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:00 م
فيدال
فيدال
عبد القادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، آخر مستجدات رحيل النجم التشيلي أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، عن صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتم وضع فيدال على قائمة الراحلين عن برشلونة، بعد الهزيمة المدوية من بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ويعد فيدال هدفاً رئيسياً لنادي إنتر ميلان الإيطالي، برغبة من المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فيدال على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى إنتر ميلان.

وأوضحت، أن فيدال طلب عدم المشاركة في لقاء الأمس الودي ضد خيمناستيك تاراجونا، من أجل التفاوض مع مسؤولي إنتر ميلان.

وتؤكد التقارير، أن إنتر ميلان سيعلن رسمياً ضم اللاعب لصفوفه خلال أيام قليلة.

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