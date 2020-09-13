بورصة مسقط تصعد 0.15% في ختام أولي جلسات الأسبوع

أنهي سوق مسقط للأوراق المالية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.15% رابحاً 5.62 نقطة ليغلق عند مستوى 3691.910 نقطة، بعد تراجعها 7 جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 521.1 ألف ريال عبر تنفيذ 232 صفقة لعدد 28 سهماً.



