بورصة مسقط تصعد 0.15% في ختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:11 م
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير
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أنهي سوق مسقط للأوراق المالية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.15% رابحاً 5.62 نقطة ليغلق عند مستوى 3691.910 نقطة، بعد تراجعها 7 جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 521.1 ألف ريال عبر تنفيذ 232 صفقة لعدد 28 سهماً. 

 
وارتفعت 7 أسهم  بسوق مسقط على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 4.44%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 1.85%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 1.52%، فيما تراجع سهمي "بنك مسقط" و"ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 1.03%، 1.02%، على التوالي، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 138.8 ألف ريال عماني.

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