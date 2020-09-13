تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة فيلا بالتجمع الخامس

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة مشغولات ذهبية و160 ألف جنيه من داخل فيلا بالتجمع الأول.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الأول، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين سرقوا مشغولات ذهبية و160 ألف جنيه من داخل فيلا بالتجمع الأول، وطالبت بالتخفظ على المضبوطات واستدعاء مالك الفيلا للتعرف على المضبوطات والاستماع إلى أقواله. 

وتبين من التحقيقات أن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفادة (ضبط مشغولات ذهبية، ساعة يد، كمية من الملابس الحريمي والأطفال، أدوات ومستحضرات تجميل - مبلغ 160 ألف جنيه بحوزة 3 أشخاص عقب قيام أحدهم بسرقة فيلا).

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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