رئيس حزب التجمع: البرلمان المقبل يأتي في ظروف خاصة تمر بها البلاد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، خلال الاجتماع الذي عقدته الأحزاب السياسية للإعلان عن تفاصيل التحالف الوطني لقائمة "من أجل مصر" لانتخابات النواب 2020، إن انضمام هذا العدد من الأحزاب المصرية لتشكيل تحالف انتخابي، يؤكد أن الجميع يُعلي المصلحة العامة للوطن، مشيدا بالجهود التي يبذلها حزب مستقبل وطن في هذا الصدد.

وأوضح عبدالعال خلال كلمته: "البرلمان المقبل يأتي في ظروف خاصة تمر بها البلاد، وسيكون مسؤولا عن مراجعة كافة القوانين مع الغرفة التشريعية الثانية، عن تعظيم قواعد العدالة الاجتماعية، مؤكدا البرلمان سيكون هدية للمصريين".

ويشارك فى الاجتماع أشرف رشاد الأمين العام بحزب مستقبل وطن، المستشار بهاء ابو شقه رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، وانور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي. 

ويشارك في القائمة حزب مستقبل وطن، والتجمع، الوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، المصرى الديمقراطي، وتنسيقية شباب الأحزاب حزب ارادة جيل، العدل المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الشعب الجمهوري، الحرية المصرى، حزب التجمع.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 83261 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 100856 حالة من ضمنهم 83261 حالة تم شفاؤها، و5627 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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