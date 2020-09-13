تصريح هام من خبير بجامعة أوكسفورد بشأن الموجة الثانية لكورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رجح خبير بجامعة أوكسفورد، دخول العالم في موجة ثانية من فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

 

وأشار الخبير، إلى أن فيروس كورونا سينتشر مرة أخرى دون لقاح يحمي من الإصابة أو علاج فعال، مما يزيد من نسب الوفيات حول العالم.

 

وقال الخبير، أن اللقاح الذي تعمل عليه كل المعامل في بريطانيا ودول أوروبية أخرى لم يعطِ أي مؤشرات لنجاحه حتى الآن، مؤكدًا أن اللقاح هو طوق النجاة الوحيد من أزمة كورونا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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