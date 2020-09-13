وزيرة التجارة تبحث مع سفير روسيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي









أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه جاري الاعداد لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة الوزراية المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الروسية موسكو خلال شهر نوفمبر المقبل برئاسة وزيرى التجارة بالبلدين، مشيرةً الى ان اللجنة تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وبصفة خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.





جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، حضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية وأحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى.





واكدت الوزيرة اهمية الاستفادة من العلاقات المتميزة التى تربط رئيسي البلدين في دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا وبصفة خاصة على الصعيدين التجاري والصناعي الى آفاق ارحب خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً الى الروابط الوثيقة التي تربط بين البلدين والتى تسهم في تفعيل العمل المشترك في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين المصري والروسي.





ولفتت الوزيرة الى ان روسيا تعد احد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستوى العالمي لا سيما فى المجال الصناعي، مشيرةً الى اهمية الاستفادة من الخبرات الصناعية الروسية في تنمية وتطوير الصناعة المصرية وذلك من خلال نقل الخبرات التكنولوجية الروسية المتطورة للصناعة المصرية.





واوضحت جامع ان اللقاء استعرض اخر تطورات انشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر والتى تجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية لمختلف الاسواق العالمية خاصة منطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، مشيرةً الى ان 32 شركة روسية اعلنت رغبتها في اقامة مشروعات بالمنطقة حيث من المخطط بدء العمل بالمنطقة مطلع العام المقبل وبدء الانتاج الفعلي في عام 2022.





واشارت جامع الى ان المباحثات قد تناولت ايضاً رغبة الجانب الروسي في تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مجال مواجهة فيروس كورونا من خلال استخدام اللقاح الروسي لعلاج الحالات المصابة الى جانب دراسة انتاج اللقاح في مصر بالتعاون مع شركات الدواء المصرية.









واضافت ان استئناف حركة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو تسهم في عودة كافة الفعاليات والانشطة الاقتصادية بين البلدين بما يسهم في تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي المشترك، لافتةً في هذا الاطار الى ان الصادرات المصرية للسوق الروسي حققت خلال النصف الاول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 10.7% حيث سجلت 382 مليون دولار مقارنة بنحو 345 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.





ومن جانبه اعرب جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة عن حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وبصفة خاصة المجال الاقتصادي، مشيراً الى اهمية تفعيل العمل المشترك واستئناف التعاون الصناعي بين البلدين والذي بدأ منذ ما يزيد عن 50 عاماً.





واشار الى ان وفد روسي رفيع المستوى بصدد القيام بزيارة للقاهرة لاستعراض مشروع انشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمهيداً لبدء العمل خلال الفترة القريبة المقبلة