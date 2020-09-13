وزير الخارجية يكشف تفاصيل المباحثات مع نظيره الأرميني

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك قطاع عريض من المصريين من أصل أرميني، وهم جزء لا يتجزأ من مصر، مؤكدا أن هناك رباط تاريخي قوي يربط بين البلدين.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك رؤية مشتركة تجمع بين مصر وأرمنيا إزاء كثير من القضايا، موضحا أنهما تحدثا عن جهود الدولتين في مكافحة فيروس الكورونا.

وشدد على أهمية العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات، كما تحدثا عن أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين.

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