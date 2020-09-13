



دعم الحقيبة في المملكة العربية السعودية | رابط الاستعلام عن دعم الحقيبة في المملكة العربية السعودية 1442





دعم الحقيبة في المملكة العربية السعودية، وكيفية الاستعلام عنه، تواصل المملكة العربية السعودية في التوسيع ببرامج الضمان الاجتماعي، وذلك لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وتقديم الخدمات المتكاملة في المملكة العربية السعودية، التي من شأنها مساعدة الأسر الفقيرة وتخفيف العبء عنهم نظرا لازدياد أسعار السلع في ظل التغييرات الاقتصادية الحالية والتي تطرأ على اقتصاد المملكة.





دعم الحقيبة في المملكة العربية السعودية

تقدم جهة الضمان الاجتماعي برامج دعم ومنح نقدية وعينية لكي يتم تقديم المساعدة و تحسين مستوى المعيشة الأشخاص والأفراد في الأسرة ويكون لهم دخل مادي جيد، وهذا يأتي من خلال تخصيص لهم رواتب مادية ودخلا إضافيا، لمختلف الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية.





رابط الاستعلام عن دعم الحقيبة في المملكة العربية السعودية 1442

دعم الحقيبة في المملكة العربية السعودية يتم تحت أشراف الضمان الاجتماعي، وجاء هذا الدعم الإمدادات الاضافية تزامنا مع ظروف وباء فيروس كورونا، فخلال الجائحة تم تعطيل ووقف أعمال الكثير وفقد الكثيرون طرق الدخل المعتادة سواء كانت شهرية ام يومية. ونظرا وازدياد الحالات تم إيداع 1000 ريال سعودي على حساب كل مستفيد من النظام.





- الدخول الى موقع التضامن الاجتماعي من هنا https://hrsd.gov.sa/





- اختيار قسم دعم الحقيبة.





- كتابة رقم السجل المدني.





- كتابة رقم الطلب الخاص.





- كتابة رقم المرور.





- الضغط على كلمة تحقيق.





- الانتقال إلى الصفحة التي تحتوي على بيانات الاستعلام.



