تعرف على موعد عرض الجزء الثاني من "عروس بيروت".. التفاصيل

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تم الاعلان عن بدء عرض الجزء الثاني من المسلسل اللبناني "عروس بيروت" في شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء تصويره في مدينة اسطنبول بتركيا.



يذكر أن تدور أحداث مسلسل "عروس بيروت'' حول شاب يدعى فارس يقع في حب فتاة تُدعى ثريا، ولكن والدتها المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.



وشارك في بطولة "عروس بيروت" كل من ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.