محافظ سوهاج: فقدنا 3 آلاف فدان زراعي منذ 2011 بسبب المخالفات (فيديو)

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن هناك تجاوبا من قبل المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن نسبة التصالح تجاوزت الـ 40% حتى الآن.





وقال "الفقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إن سوهاج من المحافظات الزراعية الكبيرة، والمواطنين أدركوا أهمية الحفاظ على هذا الحيز، والصورة أصبحت واضحة بالنسبة لهم.





وفيما يتعلق بالمخالفات الزراعية، قال إن المحافظة فقدت 3 آلاف فدان زراعي منذ 2011 حتي الآن، وتم إزالة تعديات بمقدار 1900 فدان، والصورة الآن واضحة تمامًا وهناك تعاون كبير من قبل المواطنين.





وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.





أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي