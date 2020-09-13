محسن منصور يتعاقد على مسلسل "ضربة معلم"

Advertisements

تعاقد الفنان محسن منصور، على مسلسل "ضربة معلم" بطولة النجم محمد رجب، والمقرر أن يتم تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة.





وكان انضم ايضا للمسلسل النجم رياض الخولي، والفنانة أنعام سالوسة، وحتى الأن لم التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في العمل، وأيضا لم يتم الاتفاق على من تقدم البطولة النسائية.





مسلسل "ضربة معلم" من ضمن الأعمال الدرامية الطويلة، حيث أن المسلسل 45 حلقة والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.







يشار إلي أن محمد رجب، حقق نجاح كبير بعد تقديم مسلسل "الأخ الكبير" الذي تم عرضه قبل موسم رمضان الماضي.