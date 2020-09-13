محسن منصور يتعاقد على مسلسل "ضربة معلم"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:07 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
تعاقد الفنان محسن منصور، على مسلسل "ضربة معلم" بطولة النجم محمد رجب، والمقرر أن يتم تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة.


وكان انضم ايضا للمسلسل النجم رياض الخولي، والفنانة أنعام سالوسة، وحتى الأن لم التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في العمل، وأيضا لم يتم الاتفاق على من تقدم البطولة النسائية.


مسلسل "ضربة معلم" من ضمن الأعمال الدرامية الطويلة، حيث أن المسلسل 45 حلقة والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.



يشار إلي أن محمد رجب، حقق نجاح كبير بعد تقديم مسلسل "الأخ الكبير" الذي تم عرضه قبل موسم رمضان الماضي.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يومين

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يومين

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحدد سعر سيميدو

منذ ساعتين و 15 دقيقة

وادي دجلة يحذر نجمه من مفاوضات الزمالك

منذ أقل من ساعة

صراع بين برشلونة وريال مدريد حول نجم أشبيلية

منذ حوالي 5 ساعات

ديباي يطلب من ليون الرحيل إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:46 ص

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

04:18 ص

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

06:16 ص

ديباي يطلب من ليون الرحيل إلى برشلونة

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟