(بوابة الحكومة المصرية) بالرابط تعرف على موعد المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2020

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:53 ص
المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2020
المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2020
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(بوابة الحكومة المصرية) بالرابط تعرف على موعد المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2020

ينتهى موقع التنسيق الالكترونى ببوابة الحكومة المصرية من تلقى تسجيل رغبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى وطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 سبتمبر بحسب ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتى من المقرر أن ينتهى التقديم رسميًا فيها يوم 16 سبتمبر المقبل.

وتوقعت مصادر أن يتم إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب يوم السبت أو الأحد المقبلين على أن يتم فتح باب التقديم لطلاب المرحلة الثالثة خلال 72 ساعة من ذلك الوقت، بما يعنى أنه لن يتم فتح باب التقديم لطلاب المرحلة الثالثة عبر الموقع الالكترونى قبل منتصف الأسبوع المقبل.

ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم فور فتح باب التقديم من خلال الضغط على هذا الرابط.

وأعلن الدكتور وزير التعليم العالى أن المرحلة الثالثة تتكون من 86 ألفًا و165 طالبًا وطالبة من الناجحين في امتحانات الدور الأول في الثانوية العامة، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثانى من الثانوية العامة، وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم العالى، عن نجاح أن عدد الناجحين في امتحان الدور الثانى من الثانوية العامة يبلغ عددهك 103 ألفًا و700 طالبة وطالبة، ليصل بذلك إجمالى عدد الطلاب المستفيدين من المرحلة الثالثة إلى 189 ألفًا و865 طالبًا وطالبة.

(بوابة الحكومة المصرية) بالرابط تعرف على موعد المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2020

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