بتروجت يواجه شيكو وديا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:51 ص
بوابة الفجر
أميرة هاشم
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت مع نظيرة، فريق شيكو وديا في تمام الثالثة من عصر اليوم الأحد علي الملعب الفرعي بستاد بتروسبورت .

ويذكر أن بتروجت تعادل في أولي ودياتة مع البنك الأهلي 1_1، وفاز علي الشرقية في ثاني ودياتة 3_0، وخسر من بني سويف 2_1، وفاز علي بورتو برباعية مقابل لاشئ في رابع ودياتة ،وتعادل مع النصر1_1، وفاز علي منتخب اسماعيلية 8/2، وخسر من القناة 0_1.

ولعب الفريق البترولي17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم ثماني إنتصارات، وخمسة تعادلات، وتلقى أربعة هزائم، وسجل لاعبيه، 18 هدف، وعليه 9 أهداف.

،ومن المقرر أن يخوض خمسة جولات، قبل ختام الدور الثاني، حيث سيواجه الترسانة، ثم يحل ضيفا على كوكاكولا، قبل أن يستقبل منتخب السويس، ويحل ضيفا على النجوم، وسيختتم الموسم بلقاء المريخ.

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