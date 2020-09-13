محمد هنيدي لـ"الفجر الفني": جرعة الكوميديا في "3 أيام في الساحل" عالية جدا.. ويكشف أسرارا لأول مرة عن المسرحية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:34 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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كشف النجم محمد هنيدي عن تفاصيل مسرحيته "3 أيام في الساحل" التي ستعرض في مسرح كايرو شو خلال الأيام القادمة.

وفي تصرح خاص لـ"الفجر الفني" قال هنيدي :" راوية مسرحية " 3 أيام في الساحل " معناها جميل وجرعة الكوميديا فيها هتكون عالية جدًا وإحنا نفسنا نقدم حاجة مختلفة للناس" .

واستكمل هنيدي حديثه قائلاً: "مجدي الهواري كان عنده إصرار إننا نكون مختلفين تماماً، أحداث الرواية العصابة من إسكندرية فروحنا الساحل والأحداث أغلبها هناك" .

وأضاف قائلاً: "كان أول تعاون لي مع مجدي في "فوايز ابيض وأسود" وبعدين فيلم "بليه ودماغه العالية" فقعدنا أنا ومجدي وقالي عايزين نعمل فيلم حلو، والجلسة دي ختمت إننا عايزين نعمل مسرح بشكل كبير وأنا مشيت من عنده الصبح تاني يوم كان شغال في المسرحية".

وفي نهاية حديثه قال:"بشتغل في وسط شو جديد، في كل تفصيلة من تفاصيل المسرح في مستوى مختلف، وأنا بحب أشتغل مع الكوميدان الشاطرة فالمجوعة الموجودة دلوقتي كلهم ماشاء الله عليهم حلوين أوي، وجه الاختيار بالحب وأول ما شافو النص أعجبوا بيه وبقينا عيلة واحدة، وكلنا عايزين نرجع المسرح".

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