بالأسماء.. الكشف عن صفقات ريال مدريد في 2021

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:21 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


تحدث تقرير صحفي بريطاني، عن تطورات صفقات الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال الموسم الكروي الجديد 2021.

صفقات ريال مدريد في الموسم الجديد

وذكر التقرير أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، صرح بأن الميرنجي لن يبرم أي صفقة كبيرة خلال الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية.

من جانبه ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ريال مدريد قام بصيف مزدحم في 2019، قبل أن يلتزم الصمت في 2020.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سيعود بقوة لساحة المنافسة في ميركاتو العام المقبل بـ 3 صفقات ضخمة.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يعمل على التعاقد مع كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) ودايوت أوباميكانو (لايبزيج) وإدواردو كامافينجا (رين) خلال الصيف المقبل.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد سيضغط بقوة لحسم الصفقات الثلاث، لكن مبابي سيكون اللاعب الرئيسي للفريق الملكي

وينتهي عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي في صيف 2022، مع فريقه باريس سان جيرمان، حيث أن استمرار الاعب في رفض التجديد مع مسؤولي حديقة الأمراء، هي فرصة الريال للانقضاض على الصفقة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تخوف مسؤولي ريال مدريد يأتي من أنباء تقديم باريس عرض خرافي، لإقناع مبابي بالتجديد نظير راتب أسبوعي يقدر بـ 900 ألف إسترليني.

وتابعت الصحيفة في تقريرها أن كامافينجا هدف أكثر وضوحًا لريال مدريد، لأن اللاعب مستعد للرحيل عن رين في الصيف المقبل.

وأتمت الصحيفة أن بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ينافسان ريال مدريد على صفقة كامافينجا،  بالإضافة إلى أوباميكانو الذي يعد من أفضل المدافعين الشباب في العالم.

أخبار تهمك

الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد

منذ ساعة و نصف

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يُثني على روح ميسي في المباراة الودية له مع برشلونة

منذ ساعة

مستشار الرئيس: الموجة الأولى من كورونا مازالت مستمرة

منذ حوالي 7 ساعات

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك محمد صلاح

منذ ساعتين

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يوم

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ 33 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات المقاصة مع نجمي الأهلي

منذ نصف ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

04:18 ص

الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد

03:22 ص

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟