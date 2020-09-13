كومان يُثني على روح ميسي في المباراة الودية له مع برشلونة













أثنى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، على مستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق بعد مستواه وروحه في الفترة الأخيرة مع النادي منذ عودته للتدريبات الجماعية.





ونجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على خيمناستيكا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، استعدادًا للموسم المقبل.





وقال كومان في تصريحات صحفية: "‏ميسي اظهر نفس الروح منذ اليوم الأول، ةانه يتدرب بشكل جيد جدًا، وهو يعلم انه يجب ان يتحسن بدنيًا مثل اي لاعب اخر، وجودته تتحدث عن نفسها".



