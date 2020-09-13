كوكاكولا يتعادل مع مصر المقاصة وديا قبل استئناف القسم الثاني

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:22 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل
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تعادل فريق كوكاكولا مع مصر للمقاصة، بدون اهداف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف بطولة دوري القسم الثاني المقرر لها ٢١ سبتمبر المقبل .

وأطمأن محمد عبد الله المدير الفني لكوكاكولا على الحالة الفنية لجميع اللاعبين خاصة وان مباراة المقاصة هي الاخيرة للفريق قبل مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في اولى لقاءات الفريق عقب استئناف مباريات المجموعة الثانية

جاءت المباراة قوية ومفيدة لكوكاكولا خاصة انها امام أحد الفرق القوية والاحتكاك معها سيدخل الفريق اجواء المباريات القوية .

وخاض فريق كوكاكولا العديد من المباريات الودية، مع فريق الشرقية للدخان، وجمهورية شبين، والنصر، الشركة المتحدة، اتحاد الشرطة، الإعلاميين، مصر المقاصة.

ويملك فريق كوكاكولا رصيد 18 نقطة ، محتلا المركز العاشر، ويتبقى لكوكاكولا خمسة مباريات في مجموعة القاهرة، حيث سيواجة سيراميكا، ثم يستضيف بتروجت، ثم يحل ضيفاً على الزرقا، ثم يستقبل القناة، وسيختتم الموسم بلقاء الترسانة .

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