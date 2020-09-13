نادي بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضاته مع إيهاب جلال









كشف نادي بيراميدز عن مصير مدرب فريقه الأول لكرة القدم الكرواتي أنتي تشاشيتش، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انباء رحيله، ودخول النادي السماوي في مفاوضات مع بديله.





ويعاني الفريق من تراجع في النتائج، حيث تلقي 3 هزائم متتالية بالدوري المصري أمام الزمالك والجونة والمصري البورسعيدي.





وتحدث إيهاب جلال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن تلقيه اتصالات من فريق بيراميدز لقيادته.





واوضحت تقارير صحفية أن نادي بيراميدز لم يدخل في مفاوضات مع أي مدرب بالدوري المصري الممتاز، مؤكدة أن النادي جدد الثقة في أنتي تشاشيتش.





وأشار مصدر في تصريحات صحفية، إلى أنه من الطبيعي أن يكون بيراميدز هدفا لأي مدرب يحاول الوصول إليه وتولي مسؤولية قيادته.





وتوقع أن يسعى بعض المدربين أو وكلائهم إلى تلميع أنفسهم إعلاميا وربط أسمائهم بمفاوضات مع بيراميدز، خلال الفترة الحالية والمقبلة.





وأكد على رفض بيراميدز الرد على تلك الشائعات أو التعامل معها من الأساس، وأن النادي معروف عنه أنه يلتزم في مفاوضاته بالسرية الكاملة.



