تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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بدأ فريق ليفربول حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز عسير على ضيفه ليدز يونايتد، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للبطولة.

ونجح الدولي المصري محمد صلاح في إحراز ثلاثية "هاتريك" لفريقه، حيث افتتح أهداف اللقاء عند الدقيقى 4 من ركلة جزاء، بينما سجل الهدفي الثاني والثالث له في الدقيقتين 33، و87 من ركلة جزاء أيضا.

واحتفل محمد صلاح على طريقة النجم مؤمن زكريا لاعب الأهلى تضامنا معه بعد الظروف الصحية التى يعاني منها اللاعب.

وأصبح صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل فى الجولة الاحتفالية لأربع مواسم متتالية، وثانى لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

وسجل فيرجيل فان دايك لصالح الريدز عند الدقيقة 20، وأحرز أهداف ليدز يونايتد كلا من جاك هاريسون في الدقيقة 12، وباتريك بامفورد عند الدقيقة 30، وماتيوز كليتش في الدقيقة 66.

ويتواجد الريدز في المركز الثاني من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 3 نقاط، وبفارق هدفين عن المتصدر آرسنال، الذي حقق فوزا ثمينا على فريق فولهام بثلاثة أهداف دون رد، أحرزهم، الفرنسي ألكسندر لاكازيت، وجابريال بينيلى، وإيمريك أوباميانج، فيما يظل فريق ليدز يونايتد بدون نقاط.

ويحتل فريق كريستال بالاس المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد فوز صعب على نظيره ساوثهامبتون بهدف دون رد، على ملعب سيلهرست بارك، عن طريق المهاجم الإيفوارى ويلفريدز زاها.

فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثاني مؤقتا بعدما حقق فوزاً ثميناً على نظيره فريق وست هام يونايتد، بهدفين نظيفين، على ملعب لندن الأولمبي، سجلهم الثنائي كاليوم ويلسون، وجيف هيندريك.

ومن المقرر أن تستأنف باقى منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا الأحد وبعد غد الإثنين.

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