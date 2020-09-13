بيتمر ميمي يعلن رسميا عن "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي





ونشر "ميمى"، صورة للنجمين أحمد مكي وكريم عبد العزي وعلق عليها قائلاَ: "الاختيار2.. كريم عبد العزيز أحمد مكى رمضان 2020.. إنتاج سينرجى وتاليف خالد سرحان".



يذكر أن مسلسل "الاختيار 1" تناول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.



أعلن بيتر ميمى، مخرج مسلسل "الاختيار" عن بدء التحضير لمسلسل "الاختيار" الجزء التاني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".