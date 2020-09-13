أبلة فاهيتا تصعد سلم النجومية بعمل درامي





تستعد الدمية الشهيرة المسماة "أبلة فاهيتا"، بتصوير المشاهد الأولى من أول تجارب لها في الدراما والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لها، بتوقيع المخرج خالد مرعي، ويتكتم صناع العمل عن تفاصيله حتى الآن.والمسلسل يضم نخبة كبيرة من النجوم الذين يظهرون معها كضيوف شرف بجانبها وكان منهم النجم باسم سمرة الذى صور معها العديد من المشاهد حتى الآن.يذكر أن أبلة فاهيا قدمت برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر فضائية شاشة "أون" كما نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، والذي يقوم على استضافت عدد كبيرة من نجوم الوطن العربي.