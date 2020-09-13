ليلي علوي تنعى المخرج علي رجب

نعت النجمة ليلى علوي، المخرج على رجب الذي وافته المنية مساء أمس، السبت وذلك بعد ان شعر بتعب شديد أثناء توجه إلى منزل الشاعر أحمد شتا، عن عمر يناهز 56 عاما.

ونشرت "علوي" صورة للراحل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وكتبت عليها: "انا لله وانا اليه راجعون".

يذكر أن قدم المخرج على رجب عدد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري ولعل من ابرز اعماله "خالتى فرنسا"، و"صايع بحر".

ولد "على رجب" فى 25 مارس 1964، بمدينة اﻷسكندرية. ودرس الهندسة بجامعة اﻷسكندرية. لكنه كان يهوى الفن فقرر التحول للأخراج. فعمل فى بدايته كمساعد مخرج فى العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993، وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدي" و"حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999.