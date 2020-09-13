"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر ما زالت في الموجة الأولى من فيروس كورونا، ونحقق انخفاض كبير في أعداد الإصابات، معلقة: "مصر رجعت حركة السياحة، ولم نغلق المصانع، أو نطبق حظر تجوال شامل".

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المتابعة الحكيمة للدولة، وتضافر أجهزة الدولة، وجهود الأطقم الطبية أحد أسباب انخفاض أعداد الإصابات في مصر، مضيفة: "اشتغلنا سوا وعقدنا انتخابات، وامتحانات الثانوية العامة، وأقمنا مباريات".

وأكدت وزيرة الصحة، أن مصر ستخرج من أزمة جائحة كورونا أقوى.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 83261 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 100856 حالة من ضمنهم 83261 حالة تم شفاؤها، و5627 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تطبيق مصر بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. الكشف عن صفقات ريال مدريد في 2021

منذ حوالي 4 ساعات

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يوم

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

منذ ساعتين و 25 دقيقة

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

صراع بين برشلونة وريال مدريد حول نجم أشبيلية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

والدة جندي القطار تكشف عن تفاصيل مكالمة وزير الدفاع (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحة" تفجر مفاجأة عن أعداد مسحات فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. مصر تقترب من كسر حاجز الألف فى انخفاض إصابات كورونا

"المصل واللقاح " يكشف أسباب انخفاض إصابات فيروس كورونا (فيديو)

الصحة تعلن انخفاض كبير لمعدل إصابات كورونا اليومي

أول تعليق لـ "وزيرة الصحة" على انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:18 ص

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

06:16 ص

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

صراع بين برشلونة وريال مدريد حول نجم أشبيلية

05:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟