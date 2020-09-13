علي معلول يرفض التفاوض مع بيراميدز ويتمسك بالأهلى

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي بيراميدز دخلوا في مفاوضات مع علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الحصول على خدماته بداية الموسم الكروي المقبل.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن التونسي علي معلول رفض مفاوضات نادي بيراميدز وأبلغهم برغبته في الاستمرار داخل جدران القلعة الحمراء.

وتابع أن علي معلول تمسك بالتواجد في الأهلي في ظل شعوره بارتياح كبير مع المارد الأحمر فضلا عن ارتباطه بالجماهير حسبما أبلغل اللاعب مسئولي نادي بيراميدز.

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علي معلول صفقات انتقالات الاهلي

أخبار تهمك

سر قتل سيدة خليجية بفيصل.. الحارس لغز الجريمة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من كومان بعد فوز برشلونة الودي على خيمناستيك تاراجونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

نجم برشلونة يتخلى عن مستحقاته من أجل الرحيل

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس: الموجة الأولى من كورونا مازالت مستمرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود كريم فؤاد ومحمد إبراهيم

منذ ساعتين و 47 دقيقة

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

الزمالك يرصد مبلغًا ضخمًا لضم نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يزيح روني من عرش البريميرليج

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 4 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ناشئ بيراميدز يكشف لـ"الفجر" عرض بني ياس ومفاوضات الزمالك

بند تعجيزي فى عقد أحمد الشناوي يمنعه من الانتقال إلى الأهلي

أخبار الأهلي اليوم السبت 28 مارس: طرد نجم جديد خارج القلعة الحمراء.. نجم بيراميدز يختار الانتقال لصفوف الأحمر بدلًا من الزمالك.. الأهلي يصدم رمضان صبحي ويقرر ضم خليفة صلاح

هل يعود عمر جابر للزمالك؟ نُجيب

بعد التأكد من توقيعه لـ الأهلي.. الزمالك ينسحب من صفقة نجم بيراميدز

بعد فشل مفاوضات عودة حجازي.. الأهلي ينهي إتفاقه مع صفقة جديدة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

07:02 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟