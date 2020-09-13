الدخان يبدأ معسكره في أفريكانو استعدادا لاستئناف القسم الثالث

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يخوض فريق الشرقية للدخان معسكر مغلق، في أفريكانو، وذلك استعدادا لعودة منافسات دوري القسم الثالث، في العاشر من أكتوبر المقبل، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا.



وسيستمر المعسكر حتى يوم الجمعه المقبلة، ويتخلله ثلاث وديات، مع الحمام وأبو قير وسبورتنج، ثم سيعود الفريق للقاهرة استعدادا لمواصلة تدريباته وتجاربه الودية قبل عودته لمنافسات الدوري.



زيذكر أن الدخان قد بدأ مبارياته الودية بالتعادل امام اتحاد الشرطة بهدف لكلا منهما، ثم خسر من كوكاكولا، بهدف دون مقابل، وتعادل مع الإعلاميين بهدف لكلا منهما، خسر امام الداخلية بثلاث أهداف مقابل هدفين، ومن سيراميكا فى أخر تجاربه الودية بنفس النتيجة.



ويستأنف الدخان مواجهاته فى القسم الثالث، بمواجهة القومي على ملعبه، ويخرج بعدها لملاقاة أبو النمرس، ويختتم الفريق موسمه الكروي بملاقاة جينيس على ملعبه، ويتصدر الدخان ترتيب المجموعة الخامسة بالقسم الثالث برصيد 59 نقطة.