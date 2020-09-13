خبير اقتصادي يكشف تفاصيل إنشاء أول صندوق للاهتمام بالرياضيين (فيديو)

قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اليوم اجتماع هام جدًا، لإنشاء أول صندوق رياضي للاهتمام بالموهوبين رياضيَا، وتنمية مواهبهم، لافتَا إلى أن الرياضة ثروة قومية وفي نفس الوقت نافذة حضارية عن الدولة.













وأضاف "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن الصندوق هو الأول من نوعه للاهتمام بالاستثمار الرياضي، مشيرًا إلى أن مصر مليئة بالموهوبين الرياضي، ولكنهم في حاجة للاهتمام والدعم من قبل الدولة، خاصة أن الرياضيين هم سفراء لمصر في الخارج.



وفي سياق آخر، قال "الشواربي"، إن هناك مصريًا فكر في إعداد مبادرة لتنمية مصر وجعلها أرضًا جاذبة للاستثمارات الخارجية، من خلال دعوة المصريين في الخارج للاستثمار في داخلهم في ظل اهتمام الدولة بالاستثمار على أرض مصر.



أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، عقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي من المقرر إقامتها في يناير المقبل 2021.



وقال المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة استعرض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس العالم لكرة اليد، بما فيها جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرياضية التي ستشملها البطولة.



ووجه السيسي بتوفير جميع الإمكانيات لنجاح البطولة ولتكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على أرض مصر، وأضخم حدث رياضي على مستوى العالم يتم تنظيمه بحضور جماهيري منذ بدء جائحة كورونا.

