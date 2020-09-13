محافظ الإسكندرية: ألف "حوت" فاسد فى السجن الآن

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن كافة القضايا التي تم إحالتها إلى النيابة العسكرية، هي لمقاولين فاسدين وليس من بينهم مواطنين عاديين، وتابع:"تم إحالة 1839 قضية إلى النيابة العسكرية جميعهم من المقاولين الفاسدين.. مفيش واحد ساكن أو مالك شقة أحيل".



وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه آن للمواطن السكندرى أن يعلم أننا بصدد ضبط المقاولين الذين افسدوا علينا حياتنا وافسدوا شوارع الإسكندرية.



ولفت "الشريف"، إلى أن "حيتان الفساد"، كثر بالمحافظة، ومعظهم الآن في السجون، وتابع: "1000 واحد منهم الآن في السجون"، مفندًا الشائعات التي تروجها القنوات المعادية، موضحًا أن المواطن السكندرى يعلم جيدًا الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء عنه.





وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء كما يلى:

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.

