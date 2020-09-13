محافظ الإسكندرية: ألف "حوت" فاسد فى السجن الآن

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:37 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن كافة القضايا التي تم إحالتها إلى النيابة العسكرية، هي لمقاولين فاسدين وليس من بينهم مواطنين عاديين، وتابع:"تم إحالة 1839 قضية إلى النيابة العسكرية جميعهم من المقاولين الفاسدين.. مفيش واحد ساكن أو مالك شقة أحيل".

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه آن للمواطن السكندرى أن يعلم أننا بصدد ضبط المقاولين الذين افسدوا علينا حياتنا وافسدوا شوارع الإسكندرية.

ولفت "الشريف"، إلى أن "حيتان الفساد"، كثر بالمحافظة، ومعظهم الآن في السجون، وتابع: "1000 واحد منهم الآن في السجون"، مفندًا الشائعات التي تروجها القنوات المعادية، موضحًا أن المواطن السكندرى يعلم جيدًا الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء عنه.


وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء كما يلى:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البنا قيمة التصالح القنوات المعادية الاراضى الزراعيه الإعلامى وائل الإبراشي

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرصد مبلغًا ضخمًا لضم نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من كومان بعد فوز برشلونة الودي على خيمناستيك تاراجونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

محمد صلاح يزيح روني من عرش البريميرليج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مستشار الرئيس: الموجة الأولى من كورونا مازالت مستمرة

منذ حوالي 4 ساعات

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 7 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود كريم فؤاد ومحمد إبراهيم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

سر قتل سيدة خليجية بفيصل.. الحارس لغز الجريمة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة يتخلى عن مستحقاته من أجل الرحيل

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الزراعة: البناء على الأراضي الزراعية اعتداء على الدولة (فيديو)

عبد المنعم سعيد: البناء العشوائي يضر مصر من الناحية الزراعية والغذائية

عماد الدين حسين: البناء المخالف حول الأراضي الزراعية إلى غابات أسمنية

الديهي: كل من أفسد في الوحدات المحلية يحاسب الآن

أحمد موسى: أموال التصالح لتطوير البنية التحتية

الإبراشي: رئيس الحكومة قال 5 مخالفين دفعوا مليار جنيه في التصالح

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

07:02 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟